Justin Kluivert non ne vuole più sapere di tornare alla Roma. L'attaccante olandese, in prestito al Valencia, si è sfogato così in un'intervista rilasciata a Ziggo Sport: "Sono ancora sotto contratto con i giallorossi, ma per me è un capitolo chiuso. Lo sanno anche loro. Abbiamo un buon rapporto, ma dopo tutti questi prestiti per me sarebe una follia tornare; lo so, mi sono rassegnato. E' questo è un bene. Credo che se potessi tornare indietro cambierei qualche scelta, ma nella vita bisogna guardare avanti".