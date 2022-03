Secondo Defensa Central, l'accordo fra il fondo CVC e Ligue 1, che porterà 450 milioni nelle casse del Psg, fa parte del piano di Tebas, presidente della Liga, in 'guerra' con Real Madrid e Barcellona fin dall'annuncio della Superlega, per sfavorire Florentino Perez. Quest'investimento permetterebbe infatti al Psg di avere ancora più soldi da offrire a Mbappé per convincerlo a restare a Parigi.