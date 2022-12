La prossima settimana prenderà il vial'esame di un caso che certamente farà giurisprudenza. E che minaccia di assestareA promuoverlo è loe l'oggetto è costituito dalle conseguenze dell'intervento d'urgenza che la confederazione mondiale del calcio ha effettuato. L'intervento, conseguente all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, ha consegnato ai calciatori stranieri tesserati da club dei due paesi impegnati in guerraLa norma è stata criticata soprattutto dai club russi, ma a portarla davanti al Tas è il club ucraino più importante della storia recente, che per di più si trova in piena zona di guerra. Lo Shakhtar ha fatto segnare negli anni recenti una presenza frequente in Champions League e ciò è stato possibile anche perché il club ha operato molto bene sul calciomercato estero, soprattutto quello brasiliano. Ma proprio questa ampia presenza di calciatori di nazionalità estera si è rivelataSi è infatti scatenato unche oltre a danneggiare il patrimonio tecnico della squadra ne ha messo in sofferenza il valore economico. Inoltre, la possibilità garantita ai calciatori diha impedito alla società di negoziarne la cessione, ciò che almeno avrebbe messo un argine alMa quale club è disposto a versare una cifra per i acquisire i diritti economici di un calciatore, se è noto che quel calciatore si svincolerà nel giro di poche settimane? Sicché è andata a finire cheSoltanto danni tecnici e economici. A ciò vanno aggiunti i problemi derivanti dal versante opposto del calciomercato, quello in entrata. A causa del blocco delle attività e dei successivi stenti nella disputa del torneo nazionale ucraino lo Shakhtar ha dovuto affrontare una penuria di cassa che ha impedito di onorare alcune rate per il pagamento dei diritti economici di calciatori acquisiti negli anni passati.Come raccontato nel corso di questi mesi dalInoltre nell'articolo viene citatodi trasferimento che lo Shakhtar ha dovuto subire senza ricavarne alcun ritorno: quello di, attaccante esterno israeliano classe 1999 passato al Fulham. Fra le due società era in piedi una trattativa, ma dopo il cambiamento dei regolamenti gli inglesi hanno approfittato della situazione per portare il calciatore a Londra in prestito e senza alcun esborso. Un effetto che evidentemente la Fifa non aveva calcolato, al momento di mettere mano al regolamento per risolvere una situazione di emergenza. E adesso questa inaccuratezza rischia di aprire le porte a una valanga di ricorsi potenzialmente devastanti in termini economici.@pippoevai