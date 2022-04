Lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi è tornato in campo dopo due mesi dall'ultima volta. L'amichevole persa 0-1 contro l'Olympiacos può essere un nuovo inizio per una città - e una nazione - che stanno combattendo una dura guerra con la Russia. In occasione della gara giocata ieri, lo Shakhtar ha voluto lanciare un messaggio mettendo sulle maglie il nome delle città devastate dall'attacco russo al posto dei loro cognomi.



IL TOUR - Quella contro l'Olympiacos è solo la prima di una serie di amichevoli che lo Shakhtar giocherà nelle prossime settimane, organizzando una sorta di tour per la pace che passerà anche dalle partite con Lechia Gdansk in Polonia (il 14), il Fenerbahçe a Istanbul (19) e l’Hajduk a Spalato (1 maggio). E non è escluso che se ne possano aggiungere altri.