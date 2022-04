Lo Shakhtar Donetsk ha inizato ufficialmente il suo Shakhtar Golbal tour for Peace e ha affrontato questa sera in amichevole l'Olympiacos. Una gara per la pace con le due squadre che si sono affrontate con una maglia speciale che, al posto degli sponsor, vedeva campeggiare la scritta "STOP WAR" su sfondo gialloblù a sostegno del popolo ucraino.



Il conflitto fra Russia e Ucraina ha sconvolto e sta continuando a sconvolgere tante vite nel paese ucraino e sugli spalti del Georgios Karaiskakis Stadium (meglio conosciuto come il Pireo) una porzione di tribuna è stata riempita con ben 176 pupazzetti e giocattoli in ricordo dei 176 bambini che finora hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.



La gara è stata vinta per 1-0 dai paddroni di casa dell'Olympiacos con il gol segnato da Tiquinho Soares. Il ritorno in campo dello Shakhtar di De Zerbi vale però molto di più.