La situazione in, con il costante pressing delle avanzate militari russe, non lascia indifferente il mondo del calcio. Al centro del ciclone, infatti, sono finite proprio le squadre appartenenti alle due repubbliche autoproclamate indipendenti di. In particolare, lodi Roberto. L’allenatore bresciano, insieme al resto del gruppo, sta vivendo un periodo paradossale: non solo a causa della preoccupazione per lo scenario bellico, ma anche perché il “club dei minatori” ha dovuto trasferirsi a Kiev, città (calcisticamente parlando) da sempre rivale. Prima e seconda,In questi giorni l’allenatore è stato contattato da diversi media italiani, ma ha preferito evitare di fare dichiarazioni azzardate, perché ogni parola fuori posto potrebbe creare problemi. Piuttosto, ha deciso di seguire il consiglio arrivato dall'Ambasciata italiana:Tuttavia, il campionato riprenderà dopo una sosta invernale di due mesi, come confermato dal preparatore atletico Agostino: “Per ora è tutto confermato, non abbiamo ricevuto ordini diversi”. Il club arancione giocherà la sua prossima partita a Kharkiv, città a pochi chilometri dal confine russo, nel match del prossimo weekend contro la squadra locale del Metalist. Per il momento non sono arrivate comunicazioni sulla sospensione, si gioca.Già nel 2014, con lo scoppio del conflitto, lo Shakhtar aveva dovuto lasciare Donetsk. E dopo Leopoli e Kharkiv, la squadra ora si trova a Kiev. In un'intervista a MaisFutebol, l'ex vice allenatore del club Vìtor Severino di quel periodo ha impressa l'immagine di "centinaia di dipendenti dello Shakhtar sfollati, che raccontavano della Donbass Arena come se fosse il Colosseo di Roma. Vitor ha testimoniato che "Nei due periodi in cui siamo stati in Ucraina, abbiamo vissuto in due realtà diverse. Nel primo anno il club aveva già sede a Kiev, ma giocava a Kharkiv, a circa 450 chilometri di distanza. Abbiamo dovuto viaggiare in aereo per giocare a casa. Abbiamo fatto più di cento voli. Era logisticamente folle. Nel secondo anno ci siamo trasferiti definitivamente nella capitale e abbiamo condiviso lo Stadio Olimpico con la Dinamo Kiev.- ha confessato.