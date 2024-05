Lo Sheffield United riscrive la storia: 100 gol subiti, la peggior difesa di sempre in Premier League. E non solo...

Numeri da record. E da incubo. Con l’1-3 incassato quest’oggi per mano del Nottingham Forest, il retrocesso Sheffield United sta riscrivendo, in negativo, la storia della Premier League e dei principali campionati europei a 20 squadre. Mai prima d’ora una formazione era arrivata ad incassare qualcosa come 100 reti, andando ad eguagliare il primato stabilito nella stagione 1908/1909 dal Leicester (quando però la massima divisione del calcio inglese non aveva ancora l’attuale denominazione). In Premier League (nata nel 1992, dopo l’uscita dalla precedente Football League) invece esiste un precedente: stagione 1993/94, con lo Swindon Town che chiuse all’ultimo posto in un campionato che eccezionalmente si disputò in 42 partite.

DIFESE DA INCUBO - Restano ancora due giornate da disputare e dunque l’infausto record stabilito dalla formazione allenata da Chris Wilder può essere ulteriormente migliorato, o peggiorato a seconda dei punti di vista. In ben sette occasioni lo Sheffield United ha incassato dalle 5 reti in su, con l’incredibile 0-8 per mano del Newcastle del 24 settembre scorso a spiccare su tutto il resto. Raggiunto lo Swindon Town a quota 100, alle spalle delle due peggiori difese di sempre nella storia del calcio inglese rimangono soltanto il Wolverhampton 2011/12, che incassò 82 reti al termine della stagione, così come il Burnley del 2009/10; il Fulham del 2013/13 arrivò invece ad 85, mentre il Derby County del 2007/08 a 89. - Restano ancora due giornate da disputare e dunque l’infausto record stabilito dalla formazione allenata da Chris Wilder può essere ulteriormente migliorato, o peggiorato a seconda dei punti di vista.Raggiunto lo Swindon Town a quota 100, alle spalle delle due peggiori difese di sempre nella storia del calcio inglese rimangono soltanto il Wolverhampton 2011/12, che incassò 82 reti al termine della stagione, così come il Burnley del 2009/10; il Fulham del 2013/13 arrivò invece ad 85, mentre il Derby County del 2007/08 a 89.