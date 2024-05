Premier League LIVE: alle 13.30 Arsenal-Bournemouth. Alle 16 il Newcastle, alle 18.30 City-Wolves

Dopo la settimana di coppe europee e l'anticipo di ieri, continua oggi con cinque partite la 36esima e terzultima giornata di Premier League, con l'intrigante sfida a distanza tra Arsenal e Manchester City per la conquista del titolo, che vede i Gunners primi a +1 ma con una partita in più dei Citizens. Sono proprio gli uomini di Arteta ad aprire il programma di oggi: alle 13.30 all'Emirates l'avversario è l'ostico Bournemouth, che ha ancora velleità europee. Alle 16 il Newcastle cerca l'Europa nella trasferta contro il Burnley, che necessita di punti salvezza, mentre a Londra c'è il derby tra Brentford e Fulham e il Nottingham Forest va a Sheffield contro lo United, in una disperata sfida per rimanere nella massima serie. Chiude alle 18.30 proprio la squadra di Guardiola: all'Etihad, contro il Wolverhampton, vietato sbagliare.