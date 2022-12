Pavel Nedved non è più un tesserato della Juventus dopo le dimissioni dal CdA in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio per il caso bilanci nel corso dell'inchiesta Prisma a Torino. C'è però un club pronto a dare al dirigente ceco una nuova opportunità ed è lo Slava Praga in patria.



A confermarlo è stato il presidente Jaroslav Tvrdik: "Pavel mi ha già aiutato in modo disinteressato, per noi sarebbe un onore e un piacere averlo nel nostro club in qualunque ruolo lui voglia. Ho grande rispetto e ammirazione per lui".