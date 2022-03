In occasione della partita Spezia-Cagliari del 12 marzo lo Spezia Calcio ha deciso di sostenere l’Ucraina tramite l’organizzazione Save the Children, per aiutare concretamente tutti i bambini che in questo momento stanno vivendo situazioni inimmaginabili. La guerra in Ucraina sta costringendo intere famiglie in scantinati e rifugi antiatomici per sfuggire alle esplosioni. Save the Children sta lavorando per fornire loro beni di prima necessità e salvare vite innocenti.



Lo Spezia Calcio, per dare il suo contributo in questo momento di così difficile, devolverà il 50% del ricavato proveniente dalla vendita dei biglietti a Save the Children, che sta operando per aiutare i bambini ucraini bisognosi di assistenza umanitaria. Inoltre, data la capienza degli stadi ridotta al 75%, la società aquilotta ha deciso di mettere in vendita in maniera simbolico il restante 25%. Questi tagliandi non ti permetteranno di entrare allo stadio, ma ti daranno la possibilità di versare una donazione a favore di Save the Children.



Per ogni biglietto virtuale acquistato verrà realizzata una t-shirt che andrà ad occupare il tuo posto vuoto allo stadio. In fase di donazione, ti verranno proposte alcune frasi, la tua preferita verrà stampata sulla maglia che, insieme alle altre, andrà a formare una coreografia sugli spalti del ‘Picco’.