Lo Spezia si è arreso per Karol Linetty. La squadra bianconera ha corteggiato a lungo il centrocampista del Torino, ma alla fine i liguri si sono dovuti arrendere di fronte al secco rifiuto del giocatore. Il polacco ha infatti reso nota la sua volontà di tornare alla Sampdoria a tutti i costi.



Il problema nell'ambito dell'operazione è di tipo economico. Linetty ha già fatto sapere di essere disposto a decurtarsi l'ingaggio, e la Samp potrebbe discutere con il Toro in merito ad un accordo simile rispetto a quello proposto a suo tempo dallo Spezia, che aveva chiesto ai granata di partecipare al pagamento dello stipendio.



Secondo La Repubblica, Linetty alla Samp sarebbe un'operazione da fine mercato, magari aiutata dall'inserimento di alcune contropartite per abbassare il costo del calciatore. I nomi papabili sono quelli di Valerio Verre o di Fabio Depaoli.