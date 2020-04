Il primo sport a riaprire potrebbe essere il golf, anzi ha già riaperto.

Tre campi da golf nella capitale degli Emirati Arabi Uniti - Abu Dhabi Golf Club, Saadiyat Beach Golf Club e Yas Links Golf Club - sono nuovamente agibili da giovedì scorso pur sotto rigide linee guida per la sicurezza dei giocatori stessi. Il golf è considerato uno degli sport più sicuri in quanto può essere giocato mantenendo le distanze tra un giocatore e un altro e naturalmente all’aperto.

Vi è tuttavia una lunga lista di nuove regole da rispettare, fra queste: l’obbligo di usare il golf car individualmente, giocare in tre al massimo per ogni partenza mentre tutte le buche sono state dotate di una particolare spugnetta che permetterà al golfista di raccogliere la pallina dentro la buca senza toccare l’asta della bandiera.

I golfisti, ai quali verrà misurata la temperatura all’ingresso del club, saranno tenuti poi a portarsi dietro cibo e bevande mentre non sarà possibile effettuare alcun pagamento in contanti dentro il circolo.

Ma è sicuro praticare il golf durante la pandemia di coronavirus? Jill Weatherhead, professore di malattie infettive al Baylor College of Medicine di Houston, ha dichiarato su USA Today: “Il golf è unico sotto questo aspetto poiché si pratica in ampi spazi con la propria attrezzatura. Tutto sommato è probabilmente sicuro, anche se la conoscenza di questo virus è in continua evoluzione."

Amesh Adalja, studioso il Johns Hopkins Center for Health Security, è convinto che il golf sia un’opportunità unica o quasi di pratica sportiva durante il coronavirus. “Un'adeguata distanza sociale può essere mantenuta durante il gioco - ha detto al Wall Street Journal- Se le persone possono restare a due metri di distanza l’uno dall’altro e non toccare le superfici comuni, il gioco è probabilmente sicuro. Dopo tutto, è meno rischioso giocare a golf che fare la spesa. "