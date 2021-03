Secondo un’esclusiva del quotidiano britannico Mail Online, laha ottenuto la rassicurazione, da parte dei vertici della, sul fatto che i giocatori dellasaranno liberi diprima delle partite di, senza subire alcuna, nonostante ildella FIFA stessa vieti l’espressione di qualunque”. Con queste parole, come sempre molto discusse,aveva voluto chiudere la polemica scoppiata con un'altra icona sportiva, il cestista dei Lakers, LeBron James. Una frase che riassume perfettamente anche la posizione della FIFA riguardo al tema della relazione fra sport e politica. La politica è argomento delicato, mandare segnali politici nel calcio, soprattutto nelle competizioni fra nazionali, può significare tante cose. Fare politica non significa solo preferire la destra o la sinistra, fiancheggiare un candidato premier piuttosto che un altro, essere favorevoli alla flat tax o alla tassa patrimoniale,Qui però, non si parla di politica. Si parla della. La lotta al razzismo. Infatti, tutte le federazioni, da quelle sovranazionali comea quelle nazionali come la, sono impegnate in questa battaglia. La più attiva di tutte è certamente la, anche in virtù dell’elevatissimo numero di persone di colore che vivono nel Regno Unito e della impressionante numerosità di calciatori di colore che militano ine nella nazionale inglese. La federazione calcistica più antica al mondo, infatti, dopo l’omicidio di, ha consentito ai giocatori di inginocchiarsi prima del calcio d’inizio di ogni partita di campionato e coppa, come segno di vicinanza al movimentoProprio alla FA è stato assicurato, da parte dei vertici della FIFA, cheper aver espresso una posizione politica,, come probabile,contro San Marino, Albania e Polonia: una decisione di buon senso che non intacca in alcun modo la reputazione di massima imparzialità che la FIFA si era costruita con gli anni. La politica divide, lo sport unisce, diceva Ibra. La FIFA ha deciso di unire, in una battaglia che di politico non ha niente.