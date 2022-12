La figura di Alejandro Garnacho è in prepotente ascesa in casa Manchester United. Eletto come giocatore del mese dei Red Devils a novembre, il baby attaccante classe 2004 rinnoverà presto il suo contratto con gli inglesi attualmente in scadenza nel 2023: secondo il Daily Mail il classe 2004 arriverà a guadagnare 50mila sterline a settimane, dieci volte tanto lo stipendio attuale.