Il Psg torna forte su Hakim Ziyech. L’attaccante del Chelsea è ai margini del club londinese e, già a gennaio, il suo trasferimento a Parigi sembrava cosa fatta. Sfumato in extremis, ora, come scrive Football Insider, il marocchino è pronto a una nuova avventura in Ligue 1. La cifra dell'affare dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro.