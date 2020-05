Pur non essendone ancora diventato parte, il suo sempre più probabile arrivo al termine della stagionenel club rossonero. Dopo l'addio di Boban, in polemica con la proprietà e l'ad Gazidis per i contatti col manager tedesco a sua insaputa, anche il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha dato il suo "benvenuto" a Der professor ("il professore", come viene definito in Germania), accusandolo di poco rispetto nei suoi confronti e di Stefano Pioli confermando i sondaggi esplorativi del Milan e mettendo in chiaro di accettare l'incarico solo in caso di controllo totale della parte sportiva.e per questo il Milan lo vuole a tutti i costi: per la sua capacità di proporre un modello gestionale della squadra e della società diverso (giocatori giovani e a costi contenuti) e di. In queste due parole si può riassumere il credo calcistico dell'attuale coordinatore sportivo della galassia Red Bull: si può tradurre con- anche con più giocatori - del portatore avversario non appena la squadra di Rangnick cede il possesso. Tutto il contrario del tiki-taka alla spagnola: il tecnico tedesco non gradisce affatto il possesso prolungato e, anche al cospetto di avversari molto organizzati e chiusi, invita i suoi giocatori a rischiare il passaggio più difficile nella metà campo dei rivali, a mettere in preventivo l'errore a patto che immediatamente dopo scatti la fase di riconquista della palla.- Una proposta di gioco figlia di una rivelazione, di(dal titolo del suo articolo per The Coaches'voice, un portale che ospita opinioni e contributi di tutti i principali allenatori), di cui si è sempre definito grande estimatore. Regole ferree sul campo - in allenamento aveva la consuetudine di- regole ferree anche negli spogliatoi. Non sono perdonati gli atti di indisciplina, come l'uso dei telefonini in certi momenti e luoghi, e ai calciatori viene chiesto di imparare la lingua del Paese che lo ospita nel minor tempo possibile, in modo da recepire più facilmente le sue indicazioni.Poi arriva il resto, la scelta del sistema di gioco migliore (predilige il 4-4-2) e i giocatori più adatti per interpretarlo, meglio se giovani e con pochi anni di carriera professionistica alle spalle, perché più affamati e curiosi di fronte alle novità. Ha già spaccato il Milan, ora vuole ribaltarlo completamente: è Ralf Rangnick.