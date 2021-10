Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli ha commentato ai microfoni di DAZN il successo nel derby contro il Torino: "E' un'emozione fantastica. C'è un gruppo incredibile che mi ha accolto benissimo. Nonostante ci siano grandi giocatori sono tutti umili. Abbiamo vinto il derby, è un'emozione forte".



La vittoria nel derby?

"Era il derby. In classifica dovevamo fare un altro passo avanti. Ci siamo riusciti. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo ricaricare le pile e dobbiamo tornare con ancora più fame".



Come ti parla Allegri?

"Il mister sicuramente pretende tanto da me e io sto cercando di fare di tutto per migliorarmi. Io mi sono buttato oggi perchè loro giocavano a uomo".



Come ti sei calato nella mentalità bianconera?

"Ci sono tanti discorsi da fare. E' un gioco diverso dal Sassuolo. E' un'altra filosofia ma il succo è vincere e noi siamo qui per quello".



Una dedica?

"Sempre alla mia famiglia. E' il mio segreto. Ho una famiglia juventina che sarà sicuramente felice".