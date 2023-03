Manuel Locatelli parla sui canali ufficiali del club: "Il mio gol prefrito con la Juve? Quello nel derby con il Torino, all'95', nel mio primo derby, è stato sicuramente qualcosa di emozionante, proprio bello, perché il giorno dopo ho chiesto anche a mia moglie di sposarmi, quindi si era chiuso tutto perfettamente. Sicuramente è il gol che ricordo con più piacere.



Il centrocampista della Juventus prosegue: "Avere vicino la famiglia è fondamentale. Poi ci sono ragazzi e giocatori che la pensano diversamente, ma per come sono cresciuto io, avere una famiglia, persone che ami, vicino casa, che ti danno una mano, è qualcosa di molto importante, più che altro perchè siamo sottoposti sempre a pressioni molto forti, e avere la casa come rifugio è qualcosa che ti fa stare bene e ti aiuta, sicuramente".



Locatelli, ex centrocampista di Milan e Sassuolo, è alla Juve dal 2021: per lui, in bianconero, 77 presenze e 3 gol. Campione d'Europa con la Nazionale agli Europei del 2021, Locatelli non è stato convocato da Mancini per il doppio impegno dei prossimi giorni dell'Italia con Inghilterra e Malta.