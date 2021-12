Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della Lega Serie A: "Ho vissuto in particolare due momenti da pelle d'oca da quando sono alla Juve: il primo quando ho firmato il contratto e ho visto la scritta Juventus Football Club, è stato qualcosa di fantastico. La seconda è quando sono andato allo stadio e per la prima volta ho visto la mia maglia con il mio numero e il mio cognome, è stata una grande emozione, ho preso la maglia, me la sono baciata e mi sono detto: 'Manuel adesso sei qui ed è arrivato il momento di giocare'". Per fortuna sono un ragazzo che continua a sognare, anche perché nel nostro mondo fermarsi è impossibile, so che devo continuare a migliorare, ho sogni individuali e collettivi come vincere un trofeo importante con la Juventus".