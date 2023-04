Walter De Vecchi, ex allenatore di Manuel Locatelli, intervistato da TuttoJuve.com parla del centrocampista della Juventus: "Ho sempre pensato, da quando l'ho conosciuto, che Manuel fosse davvero forte. E il tempo mi ha dato ragione. Sta diventando sempre più un protagonista importante di questa squadra, in un momento delicato della storia juventina. La sua è una crescita continua, è andato via dal Milan molto giovane e nel Sassuolo ha trovato una figura molto importante come quella di De Zerbi che gli ha fatto capire determinate cose. Il sapersi adeguare ai livelli che cambiano e alzare di volta in volta l'asticella è uno dei segreti del top player, E Manuel, senza ombra di dubbio, lo è".



De Vecchi prosegue: "E' il nuovo Kroos, lo pensavo due anni fa e lo penso ancora adesso. l'unica cosa che dovrà cambiare è il livello globale della squadra. La Juventus, dopo aver vinto tanto, è in un momento di ricambio e sono convinto che nei prossimi anni tornerà al vertice sia in Italia che in Europa. Il club fa bene a costruirli in casa con la Next Gen, per cui ci vorrà un altro po' di tempo e pazienza. Nessun dubbio sul fatto che Manuel sarà una colonna in questa squadra".