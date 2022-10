Che non gira anche e soprattutto - come spesso accade nel calcio - per colpa di un centrocampo ben lontano da standard accettabili.alla continua ricerca di una formula che giusta non lo è mai. Euno di quei calciatori sui quali il club bianconero era convinto di aver fatto un investimento importante per il presente, ma soprattutto per il futuro,quella del grande ex, riproposto dall'inizio in quello che è stato il suo stadio - e nel quale toccò esattamente 6 anni il punto più alto della primissima parte della sua carriera con un supergol proprio contro la Juventus - col compito di non far sentire troppo l'assenza di quel Paredes che, ad onor del vero, è lontano parente della versione ammirata nel PSG ma in particolare con la maglia dell'Argentina.che pure De Zerbi e Mancini in Nazionale avevano messo in risalto. Ha altre idee Allegri, che va nuovamente a sbattere contro la realtà dei fatti edi un centrocampo costruito su individualità incapaci (non solo per demeriti propri) di ragionare come un corpo unico.che, modulo o non modulo, non poteva da solo far impennare la cifra tecnica di un reparto in cui, quando vengono a mancare due campionissimi come Di Maria e Pogba, non esiste un interprete in grado di prendere tutti per mano. Lo stesso Paredes, sufficiente e niente più contro il modesto Maccabi Haifa, non ha mai avuto nemmeno in passato il carisma per spiccare nettamente sugli altri e tanto meno può farlo nella povera Juve di oggi.E chissà che le sirene inglesi sul fronte Arsenal non destino tutt'altro tipo di reazione ed entusiasmo se dovessero tornare a farsi udire al termine di questa stagione...