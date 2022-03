Il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli ha parlato a JTV nel prepartita della sfida contro la Sampdoria.



A GENOVA - "Sarà una gara difficile, in casa loro non è mai semplice giocare. Marassi è un bello stadio, sono una buona squadra, hanno un buon allenatore, ma noi siamo la Juve e siamo venuti qua per vincere".



PARTITA DURA - "Dobbiamo fare una gara tosta, dobbiamo vincere i contrasti, cercare di giocare bene la palla, dobbiamo vincere tutte le seconde palle, dobbiamo fare una partita maschia e dobbiamo cercare di portarla a casa".



FISICO - "Sì, stiamo facendo un bel lavoro, è normale che giocando ogni tre giorni bisogna sempre farsi trovare pronti ed è quello che stiamo crcando di fare"