Giovanni Lodetti, ex bandiera rossonera, parla a Tuttosport del possibile nuovo trequartista: "Io prenderei Ilicic. Conosce alla perfezione il campionato italiano e non avrebbe bisogno di alcun tempo di adattamento. Certamente il Milan avrà degli ottimi osservatori, ma lo sloveno, oltre ad essere forte, milita in Serie A da tempo. E potrebbe sin da subito fare la differenza".