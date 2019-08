Torna la Serie A, che parte oggi con il primo anticipo (Parma-Juventus alle 18). Musica per le orecchie degli appasionati di calcio, note dolci come quelle suonate dalla bellissima Lola Astanova. Pianista uzbeko-americana, famosa in tutto il mondo per le sue interpretazioni delle

composizioni di Chopin, Liszt e Rachmaninoff, oltre che di performance visive e trascrizioni di pianoforte, Lola ha un seguitissimo profilo Instagram (700 milan followers), nel quale mette in mostra talento e bellezza. Che dite, la affidiamo a lei l'esecuzione dell'innno della Serie A? Per ora, oltre all'udito, rifacciamoci gli occhi guardando, NELLA GALLERY, LE SUE SPLENDIDE FOTO!