Sulla falsa riga del test che metterà in atto la UEFA, la Lombardia potrebbe essere una delle prime regioni in Italia a prendere in considerazione l’idea di riaprire gli stadi, seppure con massima cautela. Secondo quanto riporta Sportitalia, infatti, l’ipotesi è allo studio da parte del Governatore Attilio Fontana e della sua Giunta, pur senza esserci ancora una data sul tavolo. L’idea che sta prendendo corpo prevederebbe ingressi fino al 25% della capienza dei vari impianti. Non è escluso che questo possa portare a eventuali scontri con il governo. Recentemente, infatti, gli esponenti del CTS non hanno nascosto di ritenere ancora prematura questa possibilità.