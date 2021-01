Ripartire i vaccini anche in base al Pil delle Regioni. E' questa la richiesta della neo-assessora al Welfare della Lombardia Letizia Moratti, in una lettera inviata al commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri. Moratti ha elencato nuovi parametri che vengano integrati a quelli già esistenti e, riporta Il Fatto Quotidiano, tra mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus è spuntato anche il contributo fornito al prodotto interno lordo. La mossa è stata condivisa dal governatore Attilio Fontana: "La vicepresidente Moratti sulla distribuzione ha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri".