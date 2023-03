Presente a Milano per onorare la memoria di Gianluca Vialli, scomparso qualche settimana fa a causa di un tumore, l'ex compagno di squadra Attilio Lombardo, oggi membro dello staff di Mancini nella Nazionale italiana, ha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com:



"È un ricordo che rimane oltre il campo, di una persona solare, un leader, dall'89 ad ora. Appena arrivammo a Genova, mi disse di passarla a lui, perché era lui il bomber. La prima volta senza Luca? Non c'era, ma era come se ci fosse, la mancanza era solo fisica".



RETEGUI - "Raccontagli chi era Gianluca è difficile, ancora non capisce l'italiano... Ma per Mateo sarebbe stato utilissimo, penso a tutto quello che diceva a Immobile e Belotti. Retegui è uno di quei giocatori che non si vedono per tutta la partita ma la mettono comunque dentro. Speriamo di aver trovato una risorsa in più, ha la stoffa del bomber. In Italia? Spetterà a lui e agli agenti, ma se viene in Italia per noi è più facile".