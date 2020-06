Una salvezza tranquilla e il rinnovo del contratto: sono questi i due obiettivi chespera di centrare da qui alla fine del campionato. Il secondo dipende strettamente dal primo: per mantenere il proprio posto sulla panchina granata non sarà sufficiente evitare la retrocessione in serie B, ma il suodovrà convincere (in particolare il dt Davide Vagnati) per qualità di gioco e per risultati. Se non ce la dovesse fare a portare a guadagnarsi la conferma, nella prossima stagione al Toro inizierà un nuovo ciclo, probabilmente conin panchina.- I primi contatti tra Giampaolo e i dirigenti granata ci sono già stati anche se al momento Urbano Cairo non vuole accelerare la trattativa, preferendo dare all’attuale allenatore la possibilità di guadagnarsi sul campo una conferma.e quanto quest’ultimo sia a sua volta legato a tutto l’ambiente granata:Proprio l’arrivo di Longo, insieme a quello di(collaboratore del tecnico ed ex capitano del Torino), era servita lo scorso febbraio a placare una contestazione sempre più accesa nei confronti di Cairo: il presidente granata non vuole tornare alla situazione di qualche mese fa e per questo sta ora prendendo tempo.Giampaolo resta comunque l’opzione più probabile per la panchina nel caso al Torino si dovesse decidere per un cambio: le alternative all’ex Milan sonoe, più distanti,. Sempre ammesso chee compagni riescano almeno a evitare la retrocessione. In caso di serie B tutti i piani della società granata cambierebbero.