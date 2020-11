Moreno Longo, ex allenatore del Torino, parla a Radio Bianconera di Antonio Conte e dell'Inter: "Io credo che l’Inter stia avendo questa difficoltà di risultati dettata da un cambiamento anche tattico della squadra di Antonio Conte, che vedo molto più propositiva, che tenta di più di comandare il gioco, che va a giocare nella metà campo avversaria. Questo a scapito della solidità difensiva, prima era più difficile tirargli in porta, adesso secondo me deve trovare un equilibrio difensivo che secondo me ancora non ha trovato con questo tipo di proposta".