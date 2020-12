Pablo Longoria, Chief Football Officer del Marsiglia, ha parlato a Telefoot, commentando le parole di Paolo Maldini su Florian Thauvin: "Rinnovare Thauvin? È una domanda difficile. Ci stiamo lavorando , parliamo con l’entourage, parliamo con tutti per cercare di trovare il modo per avvicinarsi. È sempre difficile entrare nei rinnovo di contratto... sulle parole di Paolo... Paolo é una leggenda, non voglio fare polemiche con Paolo Maldini o il Milan. Stanno facendo un buon lavoro e sanno la difficoltà di rinnovare i giocatori, in tutti i club d’Europa, in una situazione economica difficile. Ma non abbiamo trovato le parole molto rispettose o belle, soprattutto perché Florian é un giocatore che ha un contratto con noi. Ma é già il passato. Ci siamo parlati, e credo che sia il momento di mettere fine alla polemica".