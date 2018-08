Intervenuto in conferenza stampa nel post partita della sfida amichevole persa con il Manchester United, ha parlato anche del futuro di Luka Modric, obiettivo di mercato dell'Inter: "Sono felice della squadra che ho. Davanti a noi c'è la sfida di reinventare la squadra senza un giocatore come Cristiano Ronaldo. Cercheremo di ricostruire la squadra e renderla ancora migliore. Abbiamo sei ottimi acquisti eccezionali: Ramos, Varane, Modric, Kovacic, eccetera. Siamo convinti che lotteremo per tutti gli obiettivi, Se non arriva o non se ne va nessuno, sarò un allenatore felice".