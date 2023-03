Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, è stato ospite del programma Le Club des 5 su YouTube, dove ha parlato di se stesso e del ruolo che ricopre in Serie A: "Nella mia posizione, a parte Brozovic, Bennacer e Lobotka, penso di essere tra i migliori del campionato. In Nazionale mi piacerebbe seguire l'esempio perfetto di Veretout. Ha fatto il Nantes, poi la Fiorentina, poi la Roma e poi ha colto l'occasione. È titolare all'OM e gioca per la Francia".



Pensa di dover lasciare Sassuolo per avere più visibilità?

"Non mi proietto nel futuro e mi preoccupo ancora meno di questo genere di cose, ma se faccio bene in campo e riesco a essere costante, vedremo. Questo è il mio obiettivo, senza pensare alla Francia: avere più visibilità. Quando fai partite importanti a Sassuolo, ha meno valore che a Milano per esempio. E non è denigrare dove sono, è solo essere realisti".



Ha mai sentito Deschamps?

"No, mai".