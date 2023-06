Il Lorient è imbufalito: poco dopo il rinnovo firmato dall'allenatore Regis Le Bris, il Nizza è piombato sul tecnico convincendolo a chiedere di essere liberato. Ferma la reazione dei "Merluzzi", che non vogliono assolutamente lasciar partire l'artefice dell'ottima stagione 2022-23, chiusa al nono posto proprio davanti ai rossoneri. Le Bris non si muoverà facilmente.



IL PRECEDENTE - "Si sono comportati male già a gennaio con Terem Moffi (attaccante prelevato a gennaio in maniera quasi forzata, ndr), per il quale avevo ricevuto delle scuse dal capo di Ineos (Sir Jim Ratcliffe proprietario del Nizza, ndr). Avevano già agito in un certo modo e oggi replicano", ha tuonato in un comunicato ufficiale il presidente del Lorient Loic Fery. "Le Bris prima dell'ultima di campionato mi ha detto di sentirsi a fine ciclo, chiedendomi di aprirgli la porta per una partenza. Sono rimasto profondamente sorpreso, gli ho ricordato che aveva appena rinnovato e che contavo su di lui. Non abbiamo contattato altri allenatori e non siamo aperti a discutere una sua partenza".



E' SUCCESSO ANCHE IN ITALIA - La stessa cosa è successa allo Spezia, che ha perso Vincenzo Italiano appena dopo il rinnovo di contratto con la Fiorentina che, naufragato Gattuso, nel 2021 strappò l'allenatore siciliano ai liguri pagando una penale e facilitando il passaggio ai bianchi di Hristov.