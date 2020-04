Lunga intervista del presidentea La Repubblica, in cui il presidente della Lazio torna a battere sulla ripartenza del campionato di Serie A, "si rischia di mandare a gambe all’aria il sistema". Ed elogia le strutture biancocelesti: "Mi chiamano Lotito il virologo, lo scienziato,Ho già tamponi e test sierologici. E ho fatto avere le mascherine anche a qualche presidente. A Formello ho il cardiologo, l’internista, l’otorino e l’urologo, perché cose come il varicocele una volta si scoprivano al militare. Sono in grado di fare la sanificazione anche subito, la mia azienda lavora negli ospedali".- Lotito rifiuta l'idea di battersi per provare a vincere lo Scudetto: "Ma se non si gioca più io sono già in Champions e risparmio quattro mensilità di stipendi.Altri no. Noi avevamo fatto una scelta, ritenendo di non potercela giocare su tre fronti avevamo sacrificato l’Europa League, visto che per orari e spostamenti era la competizione più scomoda. Così avremmo giocato una volta a settimana mentre gli altri giocavano due volteMa io ragiono nell’interesse di 20 club".Ci sono anche presidenti di club che remano contro: "Provate a incrociare le dichiarazioni con la posizione in classifica. E anche se nessuno lo ha mai detto in assemblea, nella testa delle persone c’è". Contro gli esperti non risparmia le critiche: "In Lega ho ascoltato le considerazioni di cosiddetti esperti, consulenti medici delle squadre.. Invece mi dicevano “che figura facciamo di fronte ai morti?”. Io gli ho spiegato la natura del virus — prima di fare altro, ho studiato medicina e pedagogia — e ho detto cheA un medico dissi che andava bene per fare il professore di chitarra e mandolino". Ci sono dei problemi etici a monte, ma Lotito minimizza: "Certo che esistono. Al punto che ai miei dipendenti ho fatto un’assicurazione individuale. Come Federazione abbiamo rappresentato la possibilità di avere accordi con il Campus biomedico di Roma e altre strutture private o pubbliche,e poi sono in numero esiguo quelli che ci occorrono: 40 tamponi a squadra per 20 società. Vanno fatti tre volte, a stare larghi sono 2500 tamponi".Non è d'accordo con la ripresa degli allenamenti il 18 maggio: "E perché una data è meglio di un’altra? Ha uno studio di cui non siamo a conoscenza?Io ho 2000 dipendenti che vanno a lavorare per 1600 euro al mese nei reparti Covid. E non si è ammalato nessuno, perché ho preso per tutti mascherine Ffp3 prima ancora che scoppiasse l’epidemia, oltre a guanti, occhiali e tute. Piuttosto, perché lo Stato ha mandato medici e infermieri negli ospedali senza adeguati presidi di sicurezza?".Il contratto con le emittenti televisive preoccupa la Serie A, Lotito non vuole sentire ragioni: "Qualcuno dei 20 club si è astenuto quando abbiamo messo ai voti l’ipotesi di andare a recuperare i soldi. Mi chiedo perché. Se c’è un contratto, e il nostro è blindato, le tv devono adempiere.O chiede sconti senza senso. Se le tv pensano di avere ragione, paghino e poi richiedano i soldi. Sennò sono inadempienti. Io non ho chiesto cassa integrazione e in attesa di conoscere l’entità del danno non ho preso decisioni: