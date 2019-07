Il futuro di Milnkovic è sempre più lontano da Roma: il giocatore ha deciso di lasciare la Lazio e provare il grande salto in un club di prima fascia. A spaventare tutte le possibili pretendenti, Manchester United e PSG su tutte, c'è però la valutazione monstre che ne fa Claudio Lotito: 100 milioni di euro. Cifra che difficilmente verrà messa sul piatto, ecco perché il giocatore spera che il presidente possa ammorbidirsi sulla richiesta.



SCONTO - Milinkovic, secondo il Corriere dello Sport, è in continuo contatto con Tare e Lotito stesso, ai quali ha ribadito il proprio desiderio di provare una nuova esperienza. Il centrocampista continua a sperare che alla fine Lotito apra alla possibilità di fare uno sconto sulla valutazione iniziale. Manchester United e PSG intanto restano alla finestra, in attesa di segnali positivi da Roma per tornare alla carica.