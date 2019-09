La parola fine alla querelle Inzaghi-Immobile, dopo le scuse dell'attaccante e le parole concilianti del mister, ce la mette il numero 1 in casa Lazio, Claudio Lotito. A margine dell'evento di presentazione della nuova partnership con "Radio Italia", il presidente biancoceleste ha commentato l'episodio e l'inizio di stagione.



IMMOBILE PASSIONARIO - Lotito, come riporta il Corriere dello Sport, ha voluto sottolineare il temperamento forte di Ciro Immobile: “Ciro è un passionario, non stava al meglio e il mister l’ha tolto per preservarlo in vista dell’Inter”. La Lazio è più competitiva dello scorso anno, ma serve umiltà: “Mi auguro che la squadra prenda coscienza dei propri mezzi e che dimostri umiltà e spirito di gruppo. Il nostro tasso tecnico ci permette di confrontarci alla pari con tutti. La squadra è più competitiva dello scorso anno perché non abbiamo venduto nessuno”.