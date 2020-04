Ancora una volta Lotito contro la Juventus. La posizione del club biancoceleste è opposta a quella di Agnelli anche sul taglio stipendi: mentre la Juventus si è già accordata con la squadra, Lotito prende tempo. Non vuole rompere l'incantesimo, vuole tutelare i suoi giocatori. Se può, Lotito non vuole tagliare stipendi e motivazioni.



STIPENDI SERIE A - Senza ricavi del botteghino la Lazio subirebbe di certo un colpo al bilancio: sembra certa la ripartenza della Serie A a porte chiuse. Nello stesso tempo la ripresa consentirebbe alla Lazio e ai club di evitare perdite, ben più onerose, legate ai diritti tv. Alla fine si atterrà alle decisioni prese da Lega ed Aic, ma non vuole strappi: per il sogno Scudetto, Lotito è disposto a tutto.