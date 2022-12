"Scusi, ma sto andando a messa", dice. La chiamavo per l'emendamento Salva-Calcio. "Guardi, lasci perdere, nun me va".. "E vabbè. Ho le spalle larghe io". Inizia con questo dialogo l'approfondimento-retroscena che Repubblica dedica a, e alla sua battaglia per il cosiddettoIl provvedimento di cui Lotito è l'ispiratore - "ma non figuro come firmatario", fa notare furbescamente - definito anche come "lodo Lotito" o "l'aiutino", è stato, mercoledì durante la riunione di maggioranza a palazzo Chigi,. Hanno ritirato il loro appoggio i ministri dell'Economia Giancarloe dello Sport Andrea, tra 500 e 600 milioni di euro di Irpef, Iva e Inps,: sessanta rate, con le prime tre da versare entro il 22 dicembre, quando i pagamenti avrebbero dovuto essere effettuati in un'unica rata entro il 16 dicembre. Una rateizzazioneAnche perché Lotito in questa partita vi figura nella doppia veste di proponente e di beneficiario, visto che è il patron della Lazio. Quaranta milioni sarebbero i debiti della sua società., pugliese di Barletta, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio. Anche Damiani è in imbarazzo, ma non si sottrae al confronto. Dice che l'emendamento l'hanno firmato tutti, destra e sinistra, salvo Italia viva. E aggiunge: ", e lunedì 19 in aula. Come lo vedremo. Ma è un fatto che, e quindi ragioneremo su come migliorarlo".Ma perché non l'ha firmato personalmente Lotito, visto che ne è l'ispiratore? "Perché io sono il capogruppo, non c'è alcun mistero" giura Damiani.