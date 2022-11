Il Messaggero in edicola oggi riporta delle dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, concesse a dei presenti dopo la sconfitta subita contro la Juventus allo Stadiun e dopo gli applausi dei tifosi bianconeri per Sergej Milinkovic-Savic.



"Milinkovic? Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo con la maglia della Juventus".