La valutazione di Milinkovic è stata sulla bocca di addetti ai lavori ed appassionati per tutta l'estate: il serbo per la Lazio valeva 150 milioni. Il centrocampista è stato al centro di una lunga sessione di calciomercato, poi, con l'inizio della nuova stagione, non è riuscito a fornire prestazioni all'altezza. Al termine dell’elezione del nuovo presidente della FIGC, il presidente della Lazio Claudio Lotito, con i cronisti presenti, ha commentato l'interesse del PSG per il giocatore ex Genk: “Fa piacere sapere che valga così tanto. Pagare moneta, vedere cammello. Il giocatore non ha dimostrato molto in queste prime partite? Fate sempre i sarcastici, ma ricordate una cosa: nella vita contano i risultati, le chiacchiere stanno a zero”.