Questo pomeriggio il presidente della Lazio Claudio Lotito, ai margini del premio Colalucci, ha speso qualche parola su tutto ciò che sta vivendo la Juvenutus: il patron biancoceleste ha lanciato anche una velata frecciatina alla Fiorentina e al suo numero uno Rocco Commisso. Queste le sue parole:



"Non faccio il magistrato. Tutti quando vincono salgono sul carro, poi scappano quando c'è qualche problema scappando dalle persone da cui tutti si sono abbeverati. Ad esempio c'è chi ha incassato 160 milioni di euro per due giocatori. Oggi tutti parlano male della Juve, ma ha contribuito al sostentamento del calcio italiano. Rischio che l'inchiesta si allarghi? Non so, non conosco i comportamenti delle altre squadre. Sicuramente non si allargherà coinvolgendo la Lazio, questo per me è un fatto di orgoglio e tranquillità. Soprattutto per il modo in cui sono partito, una situazione drammatica”.



Ha anche parlato del presidente bianconero Andrea Agnelli: “L'ho visto al Senato e l'ho abbracciato. Mi ha dato un'impressione ingiusta dal punto di vista umano rispetto a ciò che ha dato al calcio italiano. Dire che la Juve sia il male del calcio italiano non è giusto. Oggi tutti si scatenano per creare dissidi nei confronti della società bianconera. Un conto è la politica, un altro il valore umano. Andrea è uno che lavora. Ci incontravamo in ufficio da me alle 8, vuol dire che si svegliava alle 5, alle 6. Plusvalenze? Non so cosa siano, io sono per le valenze. Quando uno vale, lo mette sul campo. Valgono i fatti, nella vita contano i fatti e non parole".