. E' questo il succo di uno degli aneddoti più curiosi raccontati da, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport in edicola oggi. L'ex dg della Juventus ricorda: "Quando andai alla Roma, lui era fidanzato con la figlia di Mezzaroma, socio di Sensi allora.". La leggenda sul presunto passato da tifoso romanista da parte del patron della Lazio circola da tempo a Roma, ma è sempre stata smentita con veemenza dal diretto interessato.Certo, non sarebbe il primo caso in cui un importante dirigente di un club nasconde fra le pieghe del proprio passato una predilezione per un'altra squadra, magari pure un'acerrima rivale di quella, chiamiamola così, 'ufficiale'.. L'ad del Milan berlusconiano da ragazzo, come molti brianzoli, apprezzava la Juventus. "", ha spiegato l'ex dirigente rossonero, che forse anche di recente ha avuto un sussulto di 'juventinità', tanto da dichiarare, dopo l'eliminazione della Juve per mano del Real Madrid nell'ultima Champions: "La Juventus meritava di eliminare il Real e andare in semifinale. Il rigore assegnato al 93' non era chiaro, ci sono ancora tanti dubbi. Assurdo poi che Oliver abbia cacciato Buffon, è stato un c****ne".Sempre in casa Milan, è. Lo sosteneva il compianto Franco Rossi, e fu lo stesso Berlusconi ad avvalorare il gossip nell'ottobre del 2015, durante un comizio: "Con mio padre andavamo anche a vedere l'Inter.. Quando l'Inter incontra ancora una squadra avversaria o straniera io dichiaro che mi sento nerazzurro". Sarà che in quell'occasione Berlusconi era a caccia di voti, ma il dubbio rimane...Passando alla Juve, non è un misterodal 1994 al 2006. Giraudo era talmente granata da arrivare a insultare Boniperti con il gesto dell'ombrello dopo un derby vinto in extremis dal Toro. Era la primavera del 1983, il Torino rimontò da 0-2 a 3-2 e vinse la stracittadina. Umberto Agnelli, che aveva avuto modo di apprezzare il lavoro di Giraudo alla Toro Assicurazioni, società del Gruppo Fiat, undici anni dopo quella partita lo volle fortemente alla Juve.