Claudio Lotito sindaco di Roma. Idea, suggestione o notizia? Secondo quando riporta Leggo, la tentazione ha fatto capolino nei pensieri del centrodestra romano, impegnato a scegliere il candidato migliore da contrapporre alla Sindaca Virginia Raggi, che proprio in questi giorni sembra impegnata a far iniziare la corsa per ricandidarsi al Campidoglio.



Il presidente della Lazio in passato non ha mai esplicitamente escluso la cosa. E Leggo riporta alcune dichiarazioni del patron biancoceleste: “Ho un grande senso civico”, “Ho una visione della Repubblica di Platone dove tutti quelli che potevano dare un contribuito si dovevano mettere a disposizione della comunità”.



Ricordiamo che nelle ultime elezioni politiche, nel 2018, Lotito si era candidato al Senato con Forza Italia, non risultando eletto per una manciata di voti. Leggo racconta anche di un incontro tra Lotito e Matteo Salvini, nel quale si sarebbe parlato anche della questione Campidoglio.



Vedremo quel che accadrà, dunque, ma già da ora possiamo dire che, nel caso, non vorremmo essere nei panni di un elettore di centrodestra tifoso della Roma…