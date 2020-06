In casa Lazio si fanno i conti. In senso letterale: Claudio Lotito ha trovato l'accordo per gli stipendi della squadra. I giocatori si taglieranno una mensilità, un'altra verrà posticipata a dicembre. Non solo: il presidente ha stanziato il fondo Scudetto.



PREMIO SCUDETTO DI LOTITO - Il n.1 biancoceleste, come riporta il Corriere dello Sport, ha deciso: 18 milioni di euro stanziati per squadra e staff, circa 400 mila euro a testa in caso di vittoria finale dello Scudetto. La Lazio ci crede.