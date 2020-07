Lotito chiama la Lazio a rapporto. Nessuno escluso. Come riporta il Messaggero ieri mattina il presidente è arrivato a Formello, ha preteso spiegazioni immediati. Il giorno della resa dei conti: lungo colloquio con Inzaghi, Tare e Peruzzi nello studio del mister. Non è stato un confronto alla pari: Lotito da qui alla Juventus parlerà con tutti, non ci sta, vuole prendere in mano la situazione, lo ha fatto in maniera energica.



LAZIO TUTTI ACCUSATI - Tutti sotto accusa, tutti chiamati a rapporto: dalla preparazione atletica, che gestisce Ripert, fino alla gestione degli infortunati - corresponsabili i medici e Inzaghi - la nutrizione, tutto sul tavolo, perfino il mercato. E non sarà l'unicon incontro a Formello: Lotito ne ha per tutti.