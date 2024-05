Lotta al razzismo: la FIFA si riunisce per discutere nuove misure. Possibilità sconfitta a tavolino

Redazione CM

25 minuti fa

Si discute nelle prossime ore in Thailandia una nuova norma anti razzismo negli stadi e più in generale nel mondo del calcio: la FIFA si riunisce, tra le altre cose, anche per inasprire le punizioni per tifosi, calciatori o chiunque si renda protagonista di episodi di discriminazione razziale. L'organo mondiale vuole intervenire su tutti i codici delle varie nazioni, dando un giro di vite importante alla lotta contro una piaga ancora mai estinta.



LA NOTA ANSA - Una stretta contro il razzismo nel calcio, che prevede tra l'altro di renderlo un "reato specifico" incluso nei codici disciplinari di tutte le federazioni e dotato di proprie "sanzioni specifiche e severe, comprese le partite perse", sarà all'esame del congresso della Fifa di domani a Bangkok. Un'altra delle proposte del piano, in cinque punti principali, prevede l'introduzione di un gesto convenuto, con mani incrociate, da parte dei giocatori per comunicare incidenti razzisti durante le partite.