Un finale di 2022 da protagoniste per Juventus e Inter, che nell’ultimo turno prima dello stop per il Campionato del Mondo in programma in Qatar, hanno centrato due vittorie fondamentali per il prosieguo della stagione. I bianconeri contro la Lazio hanno ottenuto il sesto successo consecutivo mantenendo la porta imbattuta, tre punti che valgono il terzo posto in solitaria in classifica, uno in più dell’Inter, quarta a pari merito proprio con i biancocelesti e capace di vincere a Bergamo uno scontro diretto delicato. Queste due vittorie fanno balzare le quotazioni - in ottica qualificazione alla prossima Champions League - delle due formazioni di Allegri e Inzaghi, proposte a 1,35. Più attardate invece le due romane, Lazio e Roma, offerte a 3,50, mentre si allontana un posto nella top-4 per l’Atalanta, reduce dalla quarta sconfitta nelle ultime cinque sfide dopo un avvio travolgente.