Due punti rosicchiati a Milan, Roma, Lazio e Atalanta, tre al Napoli. Bilancio nettamente favorevole per la Fiorentina dopo la dodicesima giornata di Serie A, che ha visto i viola salire al sesto posto in classifica, lontano solo una lunghezza dalla zona Champions. In virtù di ciò, nelle proiezioni, il piazzamento nelle prime quattro della squadra di Vincenzo Italiano scende tra 5 e 5,25. Continua a convincere i bookie l’Atalanta, in lavagna a 2,62, nonostante il pareggio di Udine e la sconfitta con l'Inter. Le principali favorite restano proprio i nerazzurri di Inzaghi e la Juventus, saldamente al primo e secondo posto in graduatoria, rispettivamente offerte a 1,01 e 1,11. La discontinuità di rendimento, invece, incide sulla quota di Milan e Napoli, in rialzo a 1,25 per i rossoneri e 1,53 per gli azzurri. Dopo il punticino nel derby, Roma e Lazio hanno perso un'ottima occasione per avvicinare la zona Champions. In salita, dunque, le quote delle due capitoline: giallorossi a 6, biancocelesti a 8. Tra le sorprese, infine, il Bologna, protagonista di un ottimo avvio di stagione, vale 17 volte la posta, mentre il Monza di Raffaele Palladino si gioca a 41.