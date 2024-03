Lotta Champions, Bologna e Roma sgranano il gruppo: De Rossi insegue Thiago Motta, Atalanta in scia

Botta e risposta a distanza tra Bologna e Roma, che vincono di misura contro Empoli e Sassuolo e continuano a sgranare il gruppo Champions. Per la Top 4 i bookie sono sempre più sicuri di un duello tra Thiago Motta e De Rossi: i rossoblù si giocano tra 1,95 mentre i capitolini, offerti una settimana fa tra 3 e 3,75, valgono ora 2,75, quota che li rende primi antagonisti degli emiliani. Rimane in scia anche l'Atalanta, in lavagna a 3,50 e con una partita in meno, che, in caso di vittoria, la proietterebbe a quattro punti dal Bologna. Il match rinviato e da recuperare sarà con una diretta rivale, la Fiorentina, più staccata in quota a 17. Lontane nelle previsioni dei bookie anche le altre pretendenti: il Napoli, ora a nove punti dal quarto posto, si gioca a 13, mentre si sale a 23 per la Lazio, tornata alla vittoria con il Frosinone ma lontana undici lunghezze dalla zona Champions.