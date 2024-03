Lotta salvezza, i bookie non credono nella cura Ballardini: Sassuolo sempre più vicino alla retrocessione

Non è bastato il cambio d’allenatore per il Sassuolo, che nello scontro diretto del Bentegodi contro il Verona ha rimediato l’ennesima sconfitta – la settima nelle ultime otto – un risultato che ha portato i neroverdi, complice anche il grave infortunio della stella Berardi, a veder scendere nuovamente la quota retrocessione, a 1,72, al secondo posto in lavagna davanti solo alla Salernitana, reduce dal pari di Udine e visto ormai in Serie B a 1,05. Si risollevano proprio il Verona e il Cagliari, con il gol di Jankto che causa la prima sconfitta di Nicola a Empoli, appaiate al terzultimo posto in classifica e nelle quote a 2 volte la posta. Non finisce la crisi del Frosinone, senza vittorie dal 21 gennaio, offerta a 3,75, davanti proprio all’Empoli dato più lontano a 5.